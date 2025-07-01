Сырица – об ОИ в Париже: коллеги по пелотону были рады нас там видеть

Российский велогонщик Глеб Сырица рассказал, как спортсмены их других стран реагировали на участие россиян на Олимпиаде-2024 в Париже.

– Глядя на вас, люди стали меньше боятся нейтрального статуса – это запишете себе в наследие?

– Да я и раньше не боялся, это ерунда, вообще ничего страшного. Больше скажу, многие коллеги по пелотону были рады нас там видеть. Подходили и говорили, хорошо, что вы здесь с нами.

– То есть встречали доброжелательно?

– Как минимум спокойно, как всех. Даже больше положительного было восприятия, ни с какими эксцессами, к счастью, я не сталкивался, — сказал Сырица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.