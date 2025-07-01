Сырица — об Эвенпуле: это феномен для спорта, отношусь с большим уважением

Участник Олимпийских игр в Париже российский велогонщик Глеб Сырица оценил выступление бельгийца Ремко Эвенпула на Олимпиаде-2024. Эверпул стал двукратным олимпийским чемпионом в Париже, одержав победу в групповой и индивидуальных гонках.

— В Париже обе гонки взял Ремко Эвенпул. Его справедливо считать лидером мирового велоспорта?

— Безусловно, это феномен для спорта. Выиграть и групповую гонку, и разделку — это просто вау. Он очень сильный парень, но мне сложно объективно оценивать его способности, так как мы в разных специализациях. Он больше горняк, многодневщик и раздельщик, а я пока больше смотрю в сторону спринта. Но как к спортсмену я отношусь к нему с огромным уважением, к тому же он бывший футболист, что ещё больше удивляет.

— Есть шанс, что и в России появится свой Тадей Погачар или Ремко Эвенпул?

— Да, конечно, почему нет? Дай бог, очень надеюсь, что с каждым годом будут всё больше вкладываться и развивать наш вид спорта в России, как здесь, на ЧР в Казани. Честно скажу, что очень доволен и приятно удивлён организацией этого турнира.

Классные трассы, большое внимание, много зрителей — всё на очень высоком уровне, и хочется, чтобы всё продвигалось дальше. Это будет нелегко и небыстро. Не год, не два и не три, но если не останавливаться и продолжать работать в этом направлении лет ещё 7-10, то всё у нас будет в велоспорте на мировом уровне. Сможем конкурировать с мировыми лидерами, — сказал Сырица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.