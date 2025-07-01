Велогонщик Сырица признался, что мечтает выиграть медаль Олимпийских Игр

Участник Олимпийских игр–2024 в Париже российский велогонщик Глеб Сырица рассказал, насколько важно для него выиграть медаль на Олимпийских играх.

– У вас есть личная спортивная мечта? Например, победа на престижной многодневке или участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

– Само собой, у каждого спортсмена как одна из целей есть Олимпиада. Вернее, не просто участие, я уже тем более ездил, а медаль. Хочется побороться за медаль Олимпиады, если представится возможность – буду счастлив. Но также мне бы хотелось показать себя, выиграть какую-нибудь гонку-монумент. Например, Париж-Рубе. Само собой, было бы здорово одержать победу и на этапе Гранд-тура, кто бы не хотел? – сказал Сырица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Глеб Сырица принимал участие в гонке с раздельного и общего стартов. В гонке с раздельного старта он занял 31-е место. В гонке с общего старта он сошёл с дистанции по ходу соревнований.