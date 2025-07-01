Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звёзды 5.0»

30 июня в Москве завершился грандиозный турнир «Шахматные звёзды 5.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов, который проходил с 25 по 30 июня в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ. Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей.

По итогам соревнований гроссмейстеров победу вновь одержал Владислав Артемьев, став четырёхкратным чемпионом турнира «Шахматные звёзды». На 2 месте оказался спортсмен из Индии Раунак Садхвани, 3 место — у Сергея Карякина. Евгений Томашевский занял 4 место, Теймур Раджабов (Азербайджан) оказался на 5 месте, 6 место – у Хоу Ифань (Китай), Бибисара Асаубаева (Казахстан) заняла 7 место. На 8 месте оказалась Екатерина Лагно, на 9 – Александра Горячкина, 10 место — у Валентины Гуниной.

Торжественное награждение гроссмейстеров прошло в ресторане Zafferano Loft. В церемонии приняли участие главный судья турнира Артём Ахметов, комментатор турнира Сергей Шипов, руководитель Педагогического шахматного союза Сергей Моисеев и генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Вместе с организаторами и спортсменами завершение турнира отметили светские персоны, партнеры и друзья проекта. На сцене Zafferano Loft в этот вечер выступили Кирилл Андреев, Снежина Кулова и P.Oly. Гости события: Анна Калашникова, Алсу Миназова, Ангелина Мельникова и другие.

«С каждым разом наш турнир приобретает всё больший масштаб, объединяя поклонников, любителей и профессионалов шахматного спорта. Благодарим всех зрителей и партнеров за высокий интерес к проекту и колоссальную поддержку, гроссмейстеров за участие, а юных спортсменов – за бесконечную энергию и вдохновляющее стремление к победе. “Шахматные звезды 5.0” вновь повысили планку, подтвердив статус грандиозного проекта мирового уровня», – отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

«Шахматные звёзды» – один из крупнейших международных турниров по шахматам последних лет. В соревнованиях участвуют известные мировые гроссмейстеры, а молодым шахматистам до 17 лет предоставляется возможность сыграть со своими кумирами на одной площадке и встретиться с гроссмейстерами за одной доской. В этом году в финале «Шахматных звёзд 5.0» впервые принимали участие юные спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси. Детские отборочные туры прошли в Москве – в ТРК VEGAS Кунцево, «Хорошколе», торговом центре «Ривьера», и в балашихинском парке «Пехорка».

Первый ход в детских и взрослых партиях по традиции делали известные спортсмены и медиаперсоны. В этом году турнир поддержали Юлия Гаврилина, группа Серебро, Саша Стоун, Анна Калашникова, Алсу Миназова, Ангелина Мельникова, Дина Аверина, Дмитрий Соловьев и другие звезды.

Зрители наблюдали за ходом турнира на главной площадке соревнований, в павильоне Азербайджан на ВДНХ, или следили за шахматными партиями гроссмейстеров онлайн.

Организатор Международного турнира «Шахматные звёзды 5.0» – компания «Новые шахматы».