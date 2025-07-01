Российская шахматистка Александра Горячкина выступит в мужском турнире Grand Swiss 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отметим, Горячкина запросила уайлд-кард на участие в мужском турнире вместо Women's Grand Swiss. Её место займёт лучшая шахматистка по итогам Кубка мира (турнир состоится с 6 по 28 июля в Батуми), которая не прошла отбор на женский турнир Grand Swiss.

Мужской и женский турниры состоятся с 3 по 16 сентября в Самарканде. Шахматисты, занявшие первое и второе места, получат путёвки на мужской и женский турниры претендентов 2026 года. Напомним, Горячкина заняла итоговое второе место в розыгрыше женского Гран-при ФИДЕ по результатам всех шести этапов. По итогам состязаний россиянка вышла в Турнир претенденток — 2026.