«Тур де Франс», 2025 год: расписание этапов, где смотреть трансляции веломногодневки

5 июля в 112-й раз в истории начнётся легендарная веломногодневка «Тур де Франс». На неё заявлено 23 команды и 184 велогонщика. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием и особенностями.

В 2025 году веломногодневка составлена из 21 этапа (впервые за пять лет она будет проходить только во Франции). Из них — семь равнинных, по шесть — среднегорных и горных, а также две индивидуальные гонки.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Расписание этапов:

5 июля. Лилль, 185 км.

6 июля. Ловен-Планк — Булонь-сюр-Мер, 212 км.

7 июля. Валансьен — Дюнкерк, 178 км.

8 июля. Амьен — Руан, 173 км.

9 июля. Индивидуальная гонка, Кан, 33 км.

10 июля. Байе — Вир-Норманди, 201 км.

11 июля. Сан-Мало — Мюр-де-Бретань, 194 км.

12 июля. Сан-Маен-ле-Гран — Лаваль, 174 км.

13 июля. Шинон — Шатору, 170 км.

14 июля. Эннезат — Пюи-де-Санси, 163 км.

16 июля. Тулуза, 154 км.

17 июля. Ош — Отакам, 181 км.

18 июля. Индивидуальная гонка, Луданвьель — Пейрагюд, 11 км.

19 июля. По — Сюпербаньер, 183 км.

20 июля. Мюре — Каркасон, 169 км.

22 июля. Монпелье — Мон-Ванту, 172 км.

23 июля. Боллен — Валанс, 161 км.

24 июля. Виф — Коль-де-ла-Лоз, 171 км.

25 июля. Альбервиль — Да-Плань, 130 км.

26 июля. Нантюа — Понтарлье, 185 км.

27 июля. Мант-ла-Виль — Париж, 120 км.

Отметим, что победителем «Тур де Франс» в 2024 году стал словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates XRG. Предполагается, что его основным соперником в 2025 году станет Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike), который в генеральной классификации прошлого года стал вторым.