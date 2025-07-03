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«Тур де Франс», 2025 год: расписание этапов, где смотреть трансляции веломногодневки

«Тур де Франс», 2025 год: расписание этапов, где смотреть трансляции веломногодневки
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5 июля в 112-й раз в истории начнётся легендарная веломногодневка «Тур де Франс». На неё заявлено 23 команды и 184 велогонщика. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием и особенностями.

Права на трансляцию гонок по велоспорту в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 2025 году веломногодневка составлена из 21 этапа (впервые за пять лет она будет проходить только во Франции). Из них — семь равнинных, по шесть — среднегорных и горных, а также две индивидуальные гонки.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Расписание этапов:

5 июля. Лилль, 185 км.
6 июля. Ловен-Планк — Булонь-сюр-Мер, 212 км.
7 июля. Валансьен — Дюнкерк, 178 км.
8 июля. Амьен — Руан, 173 км.
9 июля. Индивидуальная гонка, Кан, 33 км.
10 июля. Байе — Вир-Норманди, 201 км.
11 июля. Сан-Мало — Мюр-де-Бретань, 194 км.
12 июля. Сан-Маен-ле-Гран — Лаваль, 174 км.
13 июля. Шинон — Шатору, 170 км.
14 июля. Эннезат — Пюи-де-Санси, 163 км.
16 июля. Тулуза, 154 км.
17 июля. Ош — Отакам, 181 км.
18 июля. Индивидуальная гонка, Луданвьель — Пейрагюд, 11 км.
19 июля. По — Сюпербаньер, 183 км.
20 июля. Мюре — Каркасон, 169 км.
22 июля. Монпелье — Мон-Ванту, 172 км.
23 июля. Боллен — Валанс, 161 км.
24 июля. Виф — Коль-де-ла-Лоз, 171 км.
25 июля. Альбервиль — Да-Плань, 130 км.
26 июля. Нантюа — Понтарлье, 185 км.
27 июля. Мант-ла-Виль — Париж, 120 км.

Отметим, что победителем «Тур де Франс» в 2024 году стал словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates XRG. Предполагается, что его основным соперником в 2025 году станет Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike), который в генеральной классификации прошлого года стал вторым.

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