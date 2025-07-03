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Все заявленные на этап Кубка мира в Португалии российские батутисты получили визы

Все заявленные на этап Кубка мира в Португалии российские батутисты получили визы
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Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков сообщил, что все члены национальной команды получили визы и выступят на этапе Кубка мира, который пройдёт с 5 по 6 июля в португальской Коимбре.

«На Кубке мира в Португалии у нас выступят те же спортсмены, которые ранее принимали участие в этапах Кубка мира в Италии и Азербайджане. Визы получили все, проблем с получением не возникало», — приводит слова Рыжкова ТАСС.

Отмечается, что сборная России вылетела на соревнования в ночь на четверг, 3 июля.

В Португалии выступят 11 российских спортсменов: Максим Диденко, Данила Касимов, Кирилл Козлов, София Аляева, Анжела Бладцева (все — прыжки на батуте), Сергей Финиченко, Арина Каляндра, Александра Лямина (все — акробатическая дорожка), Михаил Юрьев, Михаил Заломин и Галина Бегим (все — двойной мини-трамп).

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