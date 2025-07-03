Международная федерация плавания выдала нейтральный статус 143 российским спортсменам

Международная федерация плавания (World Aquatics) присвоила полноценный нейтральный статус суммарно 143 российским спортсменам по состоянию на 1 июля 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

Нейтральным статусом обладают 92 российских пловца, 21 прыгун в воду и 30 спортсменок из синхронного плавания, в том числе Александр Бондарь, Илья Бородин, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Климент Колесников, Евгений Кузнецов, Мирон Лифинцев и другие.

Также обладателями нейтральных статусов являются 98 российских тренеров и представителей медицинского персонала. Помимо этого, World Aquatics присвоила нейтральный статус 19 белорусским спортсменам и 16 тренерам.

25 российских спортсменов (23 прыгуна в воду и два пловца) и 12 белорусов сейчас имеют ограниченный нейтральный статус, не позволяющий выступать на соревнованиях уровня чемпионатов мира и на этапах Кубка мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены примут участие в турнире в нейтральном статусе.