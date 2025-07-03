С бывшего главы Калмыкии и экс-президента ФИДЕ Илюмжинова указом Трампа сняты санкции США

США сняли санкции с бывшего главы Калмыкии и экс-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова.

Илюмжинову 63 года, он был президентом ФИДЕ с 1995-го по 2018-й.

«30 июня указом президента США Дональда Трампа с меня сняты санкции, которые 10 лет назад были введены министерством финансов Соединённых Штатов Америки.

Как первый президент Республики Калмыкия Российской Федерации воспринимаю данное решение как ещё один серьёзный сигнал о заинтересованности руководства США, лично президента Трампа позитивно изменить характер отношений с нашей страной, его намерении переосмыслить дальнейшее развитие международных отношений.

Со своей стороны буду рад встретиться с господином Трампом, поблагодарить за вполне справедливое решение, как дипломат и 7-й президент международной шахматной федерации ФИДЕ поделиться своим видением сегодняшнего дня международного развития и сыграть партию в шахматы! Good luck, Mr President!» — написал Илюмжинов у себя в телеграм-канале.

Илюмжинов попал под американские санкции за «оказание материальной поддержки и действия от имени и в интересах правительства Сирии и центрального банка» страны.