Андреев высказался о назначении главным тренером сборной России по спортивной гимнастике

Дмитрий Андреев прокомментировал своё назначение на пост главного тренера сборной России по спортивной гимнастике.

Андреев сменил на посту Андрея Родионенко.

«Безусловно, для любого тренера возглавить главную команду страны это важнейший этап в карьере. Благодарю Министерство спорта России и Федерацию гимнастики России за оказанное доверие. Это большая честь и огромная ответственность прежде всего перед страной. У нас очень талантливые спортсмены и у команды очень хороший потенциал для побед на любом уровне. И, чтобы достигнуть своих целей, нам нужно объединить усилия всех сторон — спортсменов, тренеров, персонала. Будем усердно работать над выполнением поставленных задач», — приводит слова Андреева пресс-служба Федерации гимнастики России.

Андрееву 47 лет, с 2013 года он работает в сборной России по спортивной гимнастике. С 2015 по 2024 год был старшим тренером по подготовке резерва. В октябре 2024 года вошёл в состав президиума Федерации гимнастики России. С 2024 по 2025 год занимал пост начальника отдела регионального развития Федерации гимнастики России. 30 июня 2025 года был назначен главным тренером сборной России по спортивной гимнастике.