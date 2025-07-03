Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андреев высказался о назначении главным тренером сборной России по спортивной гимнастике

Андреев высказался о назначении главным тренером сборной России по спортивной гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

Дмитрий Андреев прокомментировал своё назначение на пост главного тренера сборной России по спортивной гимнастике.

Андреев сменил на посту Андрея Родионенко.

«Безусловно, для любого тренера возглавить главную команду страны это важнейший этап в карьере. Благодарю Министерство спорта России и Федерацию гимнастики России за оказанное доверие. Это большая честь и огромная ответственность прежде всего перед страной. У нас очень талантливые спортсмены и у команды очень хороший потенциал для побед на любом уровне. И, чтобы достигнуть своих целей, нам нужно объединить усилия всех сторон — спортсменов, тренеров, персонала. Будем усердно работать над выполнением поставленных задач», — приводит слова Андреева пресс-служба Федерации гимнастики России.

Андрееву 47 лет, с 2013 года он работает в сборной России по спортивной гимнастике. С 2015 по 2024 год был старшим тренером по подготовке резерва. В октябре 2024 года вошёл в состав президиума Федерации гимнастики России. С 2024 по 2025 год занимал пост начальника отдела регионального развития Федерации гимнастики России. 30 июня 2025 года был назначен главным тренером сборной России по спортивной гимнастике.

Материалы по теме
Андрей Родионенко покинул пост главного тренера сборной России по спортивной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android