Российский парапланерист погиб в горах Таджикистана

Российский парапланерист Вадим Цыганов разбился в горах Таджикистана во время тренировочного полёта, сообщил член Федерации парапланеризма республики Махмуд Мукимов.

Отмечается, что тело спортсмена уже доставлено в Душанбе.

«35-летний парапланерист из Казани Вадим Цыганов погиб во время тренировочного полёта на трассе высокой сложности в Варзобском ущелье в 20 километрах севернее Душанбе. Его тело уже нашли и перевезли в Душанбе», — приводит слова Мукимова «РИА Новости Спорт».

По словам Мукимова, россиянин упал в труднодоступном участке, его тело смогли достать только сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям.