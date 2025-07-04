«Чемпионат» создал коллекцию мерча в честь своего 20-летия

Спортивный портал выпустил капсульную коллекцию повседневной спортивной одежды совместно с компанией FORWARD.

2025 год особенный для «Чемпионата». 11 марта 2005-го вышла первая новость и официально стартовала история, которая длится уже 20 лет. На протяжении этого периода портал рассказывал о спортивных событиях, каждую минуту поддерживал наших спортсменов и был рядом с теми, кто не представляет свою жизнь без спорта.

Фото: Фотограф Евгений Смирнов

«Чемпионат» и ведущий производитель спортивной одежды и экипировки FORWARD создали уникальный мерч, посвященный ведущим видам спорта и вдохновленный миром побед и достижений.

Коллекция мерча учла актуальные тренды спортивной моды. Оба бренда работали в тесном сотрудничестве, чтобы разработать стильные и функциональные предметы одежды и аксессуары, которые будут интересны как профессиональным спортсменам, так и любителям активного образа жизни.

Фото: Фотограф Евгений Смирнов

«Спорт — это не только соревнования и рекорды, это страсть, которая объединяет миллионы. Это характер, закалённый в борьбе, и эмоции, которые невозможно подделать. Спорт — в каждом мгновении победы и поражения, в поддержке трибун и молчании перед решающим моментом. Мы сделали коллекцию мерча «Чемпионата» — чтобы носить спорт с собой каждый день», — сказал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Фото: Фотограф Евгений Смирнов

В коллекции представлены футболки, худи и свитшоты различных цветов, спортивные сумки-мешки и рюкзаки. Дизайн принтов был разработан Отделом визуальных коммуникаций Rambler&Co.

«Мы объединили графику, вдохновлённую аренами, трибунами и эмоциями, которые дарит нам спорт.

Спорт — это стиль жизни, и наша коллекция это отражает. Мы соединили минимализм со спортивной эстетикой, чтобы создать мерч, который говорит: «Я в игре». Дизайн этой коллекции получился эмоциональным и вдохновляющим. Это мерч, в котором хочется побеждать! Мерч для людей, которые живут в ритме игры», — добавил директор по визуальным коммуникация VISCOM by Rambler&Co Николай Чернов.

Фото: Фотограф Евгений Смирнов

Сотрудничество «Чемпионата» и FORWARD — это не просто создание новой линии мерча, а шаг к объединению спортивного сообщества. Уникальный дизайн, высокое качество и собственный подход делают эти вещи особенными. Основную коллекцию дополнили шопперы с картинами современных художников на спортивную тематику и баркодами игровых площадок.

Фото: Фотограф Евгений Смирнов

В Лужниках во Дворце тенниса спортивный портал «Чемпионат» провёл фотосессию новой коллекции одежды. В фотосессии приняли участие представители спортивной индустрии, журналисты и друзья «Чемпионата».

Фото: Фотограф Евгений Смирнов

Выбор Дворца тенниса в качестве места для фотосессии не случаен. СК «Лужники» — это спортивное сердце России. Этот комплекс известен не только своими спортивными достижениями, но и атмосферой, которая вдохновляет на успех. Просторные залы, украшенные картинами известных современных российских художников, и модернизированные корты стали идеальным фоном для демонстрации новой коллекции, которая сочетает стиль, комфорт и аутентичность.

Фото: Фотограф Евгений Смирнов

«Чемпионат» — место, где можно творить, где есть свобода. А что ещё нужно для вдохновения? На самом деле, любить спорт очень легко, потому что нет более простой и одновременно прекрасной эмоции для человека, чем победа или радость за победу кого-то, кто тебе симпатичен. Мы пишем про спорт, рассказываем про него, а значит являемся его частью. И это самое крутое ощущение, которое только может быть», — заявил журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Фото: Фотограф Евгений Смирнов

«Спорт, а в частности футбол, — часть моей жизни уже больше десяти лет. Я не могу представить себя в другой сфере, потому что искренне люблю те эмоции, которые мне дает каждый матч, каждое новое противостояние, каждый турнир. Это и переживания, и радость, и грусть — спорт тем и хорош, что ты никогда не знаешь, чего ждать в финале. «Чемпионат» позволил мне быть ближе к этому миру, смотреть на все изнутри, получая эмоции уже с другой стороны — и это невероятно ценно. Я получила здесь не только целый багаж воспоминаний с самыми яркими эмоциями от спортивных событий, но и друзей, которые их со мной разделяли. Потому что в жизни, как и в спорте, тяжело добиться успехов в одиночку», — отметила бизнес-аналитик ФК «Спартак» Полина Куимова.

Фото: Фотограф Евгений Смирнов

Выражаем особую благодарность нашим партнерам и друзьям:

Виталий Цыганков, генеральный директор, FORWARD

Инна Кускова, ведущий менеджер по франчайзингу, FORWARD

Андрей Веревко, генеральный директор, АО «Лужники»

Наталья Килессо, пресс-атташе, СК «Лужники»

Юлия Журкина, руководитель Центра сохранения наследия и развития туризма, СК «Лужники».

Авторы:

Евдокимов Илья, картины «Акробатика 2», «Акробатика», «Человеческие башни», «Солнце»

Ротарь Леонид, картины «Юный футболист №10 в красном круге», «Футболист на красном круге», «Футболист на жёлтом круге», «Новое время».

Ковалевская Ирина, картина «НОВАЯ ЭРА»

Гала Бонд, картины «Энергия удара», «Машина», «Мощь и грация».