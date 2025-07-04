Фемке Бол сообщила, что обручилась с бельгийским атлетом Беном Брёдерсом

Олимпийская чемпионка 2024 года нидерландская легкоатлетка Фемке Бол согласилась выйти замуж за бельгийского прыгуна с шестом Бена Брёдерса. Об этом бегунья сообщила в социальных сетях.

«Мой человек на всю жизнь, навсегда с тобой», — написала Бол в социальных сетях.

Ранее Бол стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме на дистанции 400 м с барьерами. Она показала результат 52,11. Второй стала американка Дэлила Мухаммад с результатом 52,91. Для Дэлилы этот результат стал лучшим с августа 2021 года. Тройку сильнейших замкнула Джанна Вудрафф из Панамы (53,99).

Брёдерс на ОИ-2024 занял 15-е место и не смог выйти в финал соревнований.