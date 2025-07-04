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Исинбаева погасила долги перед налоговой на сумму 1,5 млн рублей — источник

Исинбаева погасила долги перед налоговой на сумму 1,5 млн рублей — источник
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева полностью погасила долг перед налоговой службой в размере 1,5 млн рублей, сообщает «Постньюс».

Ранее сообщалось, что спортсменке заблокировали три банковских счёта в России из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой. Также была информация о её долгах за коммунальные услуги.

По данным источника, задолженность Исинбаевой в размере 1,5 млн рублей (как минимум треть суммы была связана с просроченными коммунальными платежами) полностью погашена. Счета спортсменки разморожены, а исполнительные производства в её отношении закрыты.

43-летняя Исинбаева живёт за границей, в январе этого года она прилетала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Она также является обладательницей трёх золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2013).

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