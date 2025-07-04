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«Чемпионат» открывает сбор заявок на «Битву маскотов»

«Чемпионат» открывает сбор заявок на «Битву маскотов»
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Стартует приём заявок на «Битву маскотов», которая пройдёт на Большой спортивной арене «Лужники» 19 июля на VK Fest.

Спортивный портал «Чемпионат» и развлекательно-музыкальный фестиваль VK Fest впервые проведут «Битву маскотов», где талисманы спортивных клубов и фан-сообществ, организаций и компаний сразятся в индивидуальных и командных состязаниях на главной спортивной арене страны для того, чтобы выявить самого «Лучшего» и «Яркого» маскота 2025 года. Приём заявок закрывается 10 июля.

VK Fest состоится в Москве 19 и 20 июля на территории спортивного комплекса «Лужники». Гостей ждут выступления поп-звёзд и ярких фрешменов, дискуссии в лектории, встречи с инфлюенсерами, активности для детей и всей семьи, насыщенная развлекательная и спортивная программа.

Форма для заполнения и регламент доступны по ссылке.

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