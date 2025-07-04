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Родионенко: после приезда Ватанабэ нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал

Родионенко: после приезда Ватанабэ нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что визит в Россию главы Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ положительно не повлиял на ситуацию с получением нейтрального статуса российскими спортсменами.

Ватанабэ посетил Москву 10 марта.

— Есть ли какие-то изменения в нейтральных статусах после приезда Ватанабэ?
— Ватанабэ — прошлое дело. После его приезда нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал. Сейчас мы ждём исполком FIG в середине июля — как они поступят с этой комиссией, которая, как мы считаем, необъективна? Как правило, отказывают лучшим.

— Тем не менее сильнейшие многоборки Калмыкова и Рощина нейтральный статус получили.
— Потому что их ещё не знают. А кого знают — тем отказали. Они не знали, что Листунова сейчас травмирована и всё равно никуда поехать не сможет, но ей отказали, — цитирует Родионенко Sport24.

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