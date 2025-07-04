Okko с живыми комментариями покажет «Тур де Франс» в кафе Москвы и Петербурга

Онлайн-кинотеатр будет транслировать «Тур де Франс» в московском кафе Rébellion и петербургской кофейне «Старт». Главная веломногодневка сезона пройдёт с 5 по 27 июня.

Первый показ в столичном Rébellion состоится 5 июня. Гости кафе на Фрунзенской набережной смогут увидеть гонку с комментариями двукратного чемпиона России по велоспорту Евгения Тихонина. В Rébellion The Home of Machines на Ленинской Слободе, 26 и в петербургской кофейне «Старт» трансляции Okko пройдут с комментариями Отара Мамучашвили и Николая Саприна.

В 2025 году Okko приобрёл права сроком на шесть лет на показ всех ключевых событий велосезона, включая «Тур де Франс», «Вуэльту» и «Париж – Рубе». Сервис планирует популяризировать велоспорт и выступит спонсором коферайдов и различных челленджей с розыгрышем призов.

Директор по развитию Okko Борис Корягин отметил потенциал велоспорта в России: «Велоспорт — это один из самых зрелищных и благородных видов спорта с богатой историей и уникальной эстетикой. В Okko мы верим в его перспективы, как верим и в велосообщество — вдумчивую активную аудиторию, которая ценит качество и глубину погружения. Наша цель — сделать Okko домом велоспорта в России: не просто площадкой для трансляций, а точкой притяжения для поклонников, местом для общения, знаний и совместного переживания легендарных гонок».