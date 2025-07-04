Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка ОИ Мельникова пропускает Кубок сильнейших спортсменов, чтобы избежать травм

Чемпионка ОИ Мельникова пропускает Кубок сильнейших спортсменов, чтобы избежать травм
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что не планировала выступать на Кубке сильнейших спортсменов, чтобы уменьшить риск получения травм.

4 июля в Москве в рамках международного турнира «Кубок сильнейших спортсменов» по спортивной гимнастике были разыграны медали в женском многоборье. Победу одержала россиянка Людмила Рощина.

«Мы ещё несколько месяцев назад вместе с тренером Андреем Федоровичем Родионенко решили, что мне нужно поберечься. Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в октябре», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

Чемпионат России по спортивной гимнастике состоится в Сириусе с 28 сентября по 5 октября, чемпионат мира — в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.

Материалы по теме
Родионенко: после приезда Ватанабэ нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android