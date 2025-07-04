Чемпионка ОИ Мельникова пропускает Кубок сильнейших спортсменов, чтобы избежать травм

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что не планировала выступать на Кубке сильнейших спортсменов, чтобы уменьшить риск получения травм.

4 июля в Москве в рамках международного турнира «Кубок сильнейших спортсменов» по спортивной гимнастике были разыграны медали в женском многоборье. Победу одержала россиянка Людмила Рощина.

«Мы ещё несколько месяцев назад вместе с тренером Андреем Федоровичем Родионенко решили, что мне нужно поберечься. Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в октябре», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

Чемпионат России по спортивной гимнастике состоится в Сириусе с 28 сентября по 5 октября, чемпионат мира — в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.