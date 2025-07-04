Известные спортсмены проведут мастер-класс на площадках Московского спорта

5 июля в Москве пройдут День и Ночь Московского спорта, в рамках фестивалей посетителей ждут мастер-классы, выступления звёздных спортсменов и любительские турниры. В «Лужниках» гости смогут встретить олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову, гроссмейстера Сергея Карякина, многократную чемпионку мира и Европы по художественной гимнастике среди юниоров Лалу Крамаренко и пятикратного чемпиона международного турнира X Games из Швеции Даниэля Бодина. К участникам фан-встреч присоединятся двукратный чемпион России по футболу Дмитрий Лоськов, обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв и самый молодой игрок в истории сборной России Сергей Пиняев. Организатором мероприятий выступает Департамент спорта города Москвы.

День Московского спорта начнётся в 11:00. Гостей ждут две масштабные тренировки по стретчингу и барре от двукратного бронзового призёра чемпионатов мира по гимнастике Самиры Мустафаевой. Во втором занятии, которое состоится с 12:30 до 13:30 на большой спортивной арене «Лужников», примет участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

К хедлайнерам зоны фан-встреч в рамках Дня Московского спорта присоединятся многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике среди юниоров Лала Крамаренко, обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв. Двукратный чемпион России по футболу Дмитрий Лоськов и самый молодой игрок в истории сборной России по футболу Сергей Пиняев встретятся с посетителями фестиваля в «Лужниках» и на площадке в Ильинском сквере в рамках Ночи Московского спорта.

Также в «Лужниках» пройдет сеанс одновременной игры в шахматы на 100 досках, который проведёт Сергей Карякин — президент Федерации шахмат Московской области и обладатель Кубка мира, а также другие гроссмейстеры. Проверить свои навыки смогут все желающие в специальной тематической зоне с 11:00 до 13:30.

Для самых юных гостей трёхкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко проведет мастер-класс по гимнастике. Под руководством спортсменки дети освоят базовые элементы этого вида спорта. Занятие будет проходить в детской зоне с 15:30 до 16:30.

Кроме того, в олимпийском комплексе появится площадка мотофристайла (FMX). Зрители смогут насладиться показательными выступлениями российских и зарубежных райдеров. Среди участников: пятикратный чемпион международного турнира X Games из Швеции Даниэль Бодин и основоположник FMX в России Алексей Колесников, который продемонстрирует трюки на багги.

Любителей мотоциклов также ждёт отдельная зона стантрайдинга, в которой пройдут чемпионат России по этому виду спорта и показательные заезды. Своё мастерство продемонстрирует каскадёр, глава комиссии по стантрайдингу при Федерации мотоциклетного спорта России Марат Канкадзе. Время работы зоны: с 11:00 до 18:00.

В 20:00 после завершения программы в «Лужниках» праздник продолжится на центральных улицах столицы, где пройдёт фестиваль Ночь Московского спорта.

На Тверской улице (площадь «Известия») для гостей фестиваля пройдут флеш-турниры и мастер-классы по стритболу, а на Баррикадной и Третьяковской можно будет сыграть в падел. Для любителей скейтбординга на старой Басманной улице, помимо скалодрома, расположится скейтпарк, а Климентовский переулок будет оборудован рампой и памп-треком.

Если вы фанат настольных видов спорта, то на Мясницкой улице, на площади театра ET CETERA, можно будет поиграть в настольный теннис, а на Никольской – в настольный футбол и хоккей. На Большой Никитской улице (площадь ТАСС) в зоне кубика Рубика гости фестиваля попробуют собрать головоломку на скорость.