Победительница ЧЕ-2024 в беге на 1500 м Магиан сообщила, что у неё диагностировали рак

Чемпионка Европы — 2024 и многократный призёр континентального первенства в беге на 1500 м ирландская легкоатлетка Кира Магиан сообщила, что у неё диагностировали рак.

«Ко всем, кто был частью моего пути до сих пор, у меня есть тяжёлая новость: у меня диагностировали рак.

Это было непросто принять, но я уже начала лечение и невероятно благодарна за любовь и поддержку моей семьи и близких друзей. Сейчас моё внимание сосредоточено на выздоровлении — я стараюсь идти вперёд, день за днём. Пожалуйста, уважайте мою приватность и приватность моих близких, пока мы проходим через это вместе. Ваше понимание значит для меня больше, чем я могу выразить словами.

Спасибо за вашу любовь и силу. Я готова встретить это испытание с той же решимостью, с какой всегда выходила на дорожку», – написала Магиан в одной из своих социальных сетей.

Помимо золота на ЧЕ-2024, 33-летняя Магиан завоёвывала серебро (2022) и бронзу (2016) континентального первенства на дистанции 1500 м. Она принимала участие в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, а также в Олимпиаде-2020 в японском Токио.