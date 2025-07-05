«Слежу за ситуацией». Мамун ответила, смотрит ли сейчас соревнования по гимнастике

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро–2016, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, смотрит ли она соревнования по художественной гимнастике, учитывая отстранение российских гимнасток от международных стартов.

«Я стараюсь следить просто в целом за ситуацией. За допуском, недопуском. Где будут чемпионаты мира. К примеру, в этом году будет в Рио в августе. Это здорово. Потому что я там, кроме Олимпийских игр, никогда не выступала. У нас не было там этапов, а это суперстрана, суперместо. Вот так в целом слежу», — передаёт слова Мамун корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, российские гимнастки не принимают участия в международных соревнованиях по художественной гимнастике с 2022 года.