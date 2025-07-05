Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Слежу за ситуацией». Мамун ответила, смотрит ли сейчас соревнования по гимнастике

«Слежу за ситуацией». Мамун ответила, смотрит ли сейчас соревнования по гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро–2016, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, смотрит ли она соревнования по художественной гимнастике, учитывая отстранение российских гимнасток от международных стартов.

«Я стараюсь следить просто в целом за ситуацией. За допуском, недопуском. Где будут чемпионаты мира. К примеру, в этом году будет в Рио в августе. Это здорово. Потому что я там, кроме Олимпийских игр, никогда не выступала. У нас не было там этапов, а это суперстрана, суперместо. Вот так в целом слежу», — передаёт слова Мамун корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, российские гимнастки не принимают участия в международных соревнованиях по художественной гимнастике с 2022 года.

Материалы по теме
Топ-7 фильмов про художественную и спортивную гимнастику
Топ-7 фильмов про художественную и спортивную гимнастику
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android