Канадская пловчиха снялась с ЧМ-2025 из-за возможного нарушения антидопинговых правил

Олимпийская чемпионка 2016 года канадская пловчиха Пенни Олексяк отказалась от участия в чемпионате мира — 2025 из-за вероятного нарушения антидопинговых правил. Об этом она сообщила на личной странице в соцсетях.

«Хочу подтвердить, что я фигурирую в деле о контроле местонахождения, которое пока находится на предварительной стадии. Я подчёркиваю, что дело не связано с употреблением запрещённых веществ.

Из уважения к федерации, спортсменам и чистоте спорта я решила не участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025. Я всегда была и остаюсь чистой спортсменкой и на данный момент не буду давать дальнейших комментариев», — написала Олексяк.

Напомним, по правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) спортсмены обязаны ежедневно отмечать своё местоположение. В случае трёх пропусков тестов от ВАДА атлеты могут получить дисквалификацию.