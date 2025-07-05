Джаспер Филипсен стал победителем первого этапа «Тур де Франс» — 2025, Власов — 105-й

Бельгийский велогонщик Джаспер Филипсен (Alpecin — Deceuninсk) выиграл первый этап главной многодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию длинной в 184,9 км на соревнованиях в Лилле он преодолел за 3 часа 53 минуты 11 секунд.

Второе место занял Биньям Гирмай (Itermarche — Wanty) из Эритреи, а тройку сильнейших замкнул норвежец Сорен Вэреншолд (Uno-X Mobility). Словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates) стал 18-м, а датчанин Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) пересёк черту на 20-й позиции. Россиянин Александр Власов (UAE Team Emirates) занял 105-е место.

Отметим, Филипсен одержал 10-ю по счёту победу на этапах «Тур де Франс».