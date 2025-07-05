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Россиянка Софья Дьякова стала чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 800 м в/с

Россиянка Софья Дьякова стала чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 800 м в/с
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Российская пловчиха Софья Дьякова стала чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 800 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 8.27,78.

Второй стала итальянка Эмма Джанелли (8.29,65). Тройку лидеров замкнула представительница Великобритании Амели Блоксидж (8.33,78).

У мужчин на этой дистанции победу одержал представитель Турции Кузей Тунчелли с результатом 7.46,01. Второе место занял россиянин Григорий Вековищев (7.51,49). Также бронзовую медаль завоевала россиянка Серафима Фокина на дистанции 200 баттерфляем (2.11,56).

Чемпионат Европы среди юниоров проходит в Шаморине (Словакия) и завершится 6 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе (AIN).

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