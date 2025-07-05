Кишане Томпсон выиграл 100-метровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Орегоне

Серебряный призёр Олимпиады-2024 ямайский спринтер Кишане Томпсон стал победителем забега на 100 м в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Орегоне (США). Он преодолел дистанцию за 9,85 секунды.

Второе место занял британский бегун Зарнел Хьюз (9,91 секунды), а тройку сильнейших замкнул американец Трейвон Бромелл (9,94). Трёхкратный чемпион мира американец Кристиан Коулман стал седьмым (10,06).

Напомним, на летней Олимпиаде в Париже Томпсон занял второе место, проиграв представителю США Ноа Лайлзу пять тысячных секунды. Судьбу золотой медали решил фотофиниш.

Отметим, чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 пройдёт с 13 по 21 сентября в Токио (Япония).