Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги»

Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги»
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка кенийская бегунья Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» — 2025 в Орегоне (США). Она преодолела дистанцию за 13.58,06.

Второй стала Агнес Джебет Нгетич с результатом 14.01,29. Тройку сильнейших замкнула Гудаф Цегай (14.04,41).

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига» — 2025. Орегон (США). Женщины, 5000 м:

  1. Беатрис Чебет (Кения) — 13.58,6.
  2. Агнес Джебет Нгетич (Кения) — 14.01,29.
  3. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 14.04,41.
  4. Маргарет Акидор (Кения) — 14.30,34.
  5. Каролайн Ньяга (Кения) — 14.30,45.
  6. Медина Эйса (Эфиопия) — 14.31,15.
  7. Бавеке Алешин (Эфиопия) — 14.31,94.
Материалы по теме
Кишане Томпсон выиграл 100-метровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Орегоне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android