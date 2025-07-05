Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги»

Двукратная олимпийская чемпионка кенийская бегунья Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» — 2025 в Орегоне (США). Она преодолела дистанцию за 13.58,06.

Второй стала Агнес Джебет Нгетич с результатом 14.01,29. Тройку сильнейших замкнула Гудаф Цегай (14.04,41).

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига» — 2025. Орегон (США). Женщины, 5000 м: