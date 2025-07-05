Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги»
Двукратная олимпийская чемпионка кенийская бегунья Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» — 2025 в Орегоне (США). Она преодолела дистанцию за 13.58,06.
Второй стала Агнес Джебет Нгетич с результатом 14.01,29. Тройку сильнейших замкнула Гудаф Цегай (14.04,41).
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига» — 2025. Орегон (США). Женщины, 5000 м:
- Беатрис Чебет (Кения) — 13.58,6.
- Агнес Джебет Нгетич (Кения) — 14.01,29.
- Гудаф Цегай (Эфиопия) — 14.04,41.
- Маргарет Акидор (Кения) — 14.30,34.
- Каролайн Ньяга (Кения) — 14.30,45.
- Медина Эйса (Эфиопия) — 14.31,15.
- Бавеке Алешин (Эфиопия) — 14.31,94.
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