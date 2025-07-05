Один из участников турнира по триатлону в Москве скончался во время соревнований

Триатлонист Владимир Порфиров скончался во время соревнований в Москве. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс‑служба Федерации триатлона России.

Уточняется, что мужчина во время заплыва на дистанции в одну милю потерял сознание и стал тонуть. Спортсмена заметил дежурный спасатель, который доставил его на берег. Порфирову оказали медицинскую помощь. Однако спасти его не удалось. В федерации отметили, что окончательные данные по поводу причин смерти станут известны позже.

Известно, что Владимир Порфиров был из Наро-Фоминска Московской области и занимался триатлоном более 10 лет. В федерации триатлона России отметили, что окажут поддержку семье погибшего.