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Один из участников турнира по триатлону в Москве скончался во время соревнований

Один из участников турнира по триатлону в Москве скончался во время соревнований
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Триатлонист Владимир Порфиров скончался во время соревнований в Москве. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс‑служба Федерации триатлона России.

Уточняется, что мужчина во время заплыва на дистанции в одну милю потерял сознание и стал тонуть. Спортсмена заметил дежурный спасатель, который доставил его на берег. Порфирову оказали медицинскую помощь. Однако спасти его не удалось. В федерации отметили, что окончательные данные по поводу причин смерти станут известны позже.

Известно, что Владимир Порфиров был из Наро-Фоминска Московской области и занимался триатлоном более 10 лет. В федерации триатлона России отметили, что окажут поддержку семье погибшего.

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