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Арман Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

Арман Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги в Орегоне (США) с результатом 6,00 метра. Спортсмен не смог улучшить свой мировой рекорд. С трёх попыток он не взял высоту 6,29.

Второе место занял американец Сэм Кендрикс с результатом 5,80. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель США Остин Миллер (5,80).

Напомним, 15 июня Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед в 12-й раз превзошёл своё предыдущее достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

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