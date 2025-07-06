Арман Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги в Орегоне (США) с результатом 6,00 метра. Спортсмен не смог улучшить свой мировой рекорд. С трёх попыток он не взял высоту 6,29.

Второе место занял американец Сэм Кендрикс с результатом 5,80. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель США Остин Миллер (5,80).

Напомним, 15 июня Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед в 12-й раз превзошёл своё предыдущее достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.