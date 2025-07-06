Кенийская легкоатлетка Кипьегон обновила мировой рекорд на 1500 м

Кенийская легкоатлетка Фаит Чапнгетич Кипьегон обновила мировой рекорд в беге на дистанции 1500 м на этапе «Бриллиантовой лиги» 2025 года в Юджине (штат Орландо, США).

Кипьегон преодолела дистанцию за 3.48,68, что является лучшим результатом в истории. Кроме того, Фаит — первая в истории разменяла 3.49,00. Прошлый мировой рекорд также принадлежал Кипьегон (3.49,04) и был установлен 7 июля 2024 года в Париже.

Кипьегон 31 год. Она является трёхкратной олимпийской чемпионкой и трёхкратной чемпионкой мира на дистанции 1500 м. Кроме того, она завоевала золотую медаль чемпионата мира 2023 года на дистанции 5000 м.

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