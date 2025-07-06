Результаты девятого этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Юджине

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В субботу, 6 июля, в Юджине (США) прошёл девятый этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.

Женщины

Прыжки в длину

1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 7,07.

2. Малайка Михамбо (Германия) – 7,01.

3. Клэр Брайант (США) – 6,80.

Толкание ядра

1. Чейз Джексон (США) – 20,94.

2. Сара Миттон (Канада) – 20,39.

3. Джайда Росс (США) – 20,13.

Метание диска

1. Валари Оллман (США) – 70,68.

2. Киерра Джексон (США) – 67,82.

3. Сандра Элкашевич (Хорватия) – 66,97.

Прыжки в длину

1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 7,07.

2. Малайка Михамбо (Германия) – 7,01.

3. Клэр Брайант (США) – 6,80.

100 м

1. Мелисса Джефферсон-Вуден (США) – 10,75.

2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,77.

3. Мари-Джози Та Лу-Смит (Кот-д’Ивуар) – 10,90.

800 м

1. Тсиге Дугума (Эфиопия) – 1.57,10.

2. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.57,16.

3. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,89.

1500 м

1. Фейт Кипьегон (Кения) – 3.48,68 (мировой рекорд).

2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.51,44.

3. Джессика Халл (Австралия) – 3.52,67.

3000 м, стипль-чез

1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 8.45,25.

2. Фейт Черотич (Кения) – 8.48,71.

3. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.51,77.

5000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 13.58,06 (мировой рекорд).

2. Агнес Джебет Нгетич (Кения) – 14.01,29.

3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.04,41.

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00.

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,80.

3. Остин Миллер (США) – 5,80.

100 м

1. Кишане Томпсон (Ямайка) – 9,85

2. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,91

3. Трэйвон Бромелл (США) – 9,94

200 м

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,76

2. Кортни Линдси (США) – 19,87

3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 19,94

400 м

1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,10

2. Кристофер Бэйли (США) – 44,15

3. Джекори Паттерсон (США) – 44,31

400 м с/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,65

2. Рэй Бенджамин (США) – 46,71

3. Иезекииль Натаниэль (Нигерия) – 47,88