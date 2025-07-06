Результаты девятого этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Юджине

В субботу, 6 июля, в Юджине (США) прошёл девятый этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.
Женщины
Прыжки в длину
1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 7,07.
2. Малайка Михамбо (Германия) – 7,01.
3. Клэр Брайант (США) – 6,80.
Толкание ядра
1. Чейз Джексон (США) – 20,94.
2. Сара Миттон (Канада) – 20,39.
3. Джайда Росс (США) – 20,13.
Метание диска
1. Валари Оллман (США) – 70,68.
2. Киерра Джексон (США) – 67,82.
3. Сандра Элкашевич (Хорватия) – 66,97.
Прыжки в длину
1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 7,07.
2. Малайка Михамбо (Германия) – 7,01.
3. Клэр Брайант (США) – 6,80.
100 м
1. Мелисса Джефферсон-Вуден (США) – 10,75.
2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,77.
3. Мари-Джози Та Лу-Смит (Кот-д’Ивуар) – 10,90.
800 м
1. Тсиге Дугума (Эфиопия) – 1.57,10.
2. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.57,16.
3. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,89.
1500 м
1. Фейт Кипьегон (Кения) – 3.48,68 (мировой рекорд).
2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.51,44.
3. Джессика Халл (Австралия) – 3.52,67.
3000 м, стипль-чез
1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 8.45,25.
2. Фейт Черотич (Кения) – 8.48,71.
3. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.51,77.
5000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 13.58,06 (мировой рекорд).
2. Агнес Джебет Нгетич (Кения) – 14.01,29.
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.04,41.
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00.
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,80.
3. Остин Миллер (США) – 5,80.
100 м
1. Кишане Томпсон (Ямайка) – 9,85
2. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,91
3. Трэйвон Бромелл (США) – 9,94
200 м
1. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,76
2. Кортни Линдси (США) – 19,87
3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 19,94
400 м
1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,10
2. Кристофер Бэйли (США) – 44,15
3. Джекори Паттерсон (США) – 44,31
400 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,65
2. Рэй Бенджамин (США) – 46,71
3. Иезекииль Натаниэль (Нигерия) – 47,88