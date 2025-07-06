Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Два человека погибли во время ультрамарафона в Мурманской области

Два человека погибли во время ультрамарафона в Мурманской области
Комментарии

Два человека погибли во время ультрамарафона в трейле «Хибины» в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия — по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким.

Мероприятие организовано частной компанией. Причины произошедшего будут тщательно расследованы.

Спасательная операция в Хибинах завершена. Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь», — написал Чибис в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Кенийские бегуньи установили невероятные мировые рекорды. Они затмили даже Дюплантиса!
Кенийские бегуньи установили невероятные мировые рекорды. Они затмили даже Дюплантиса!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android