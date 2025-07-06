Два человека погибли во время ультрамарафона в Мурманской области

Два человека погибли во время ультрамарафона в трейле «Хибины» в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия — по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким.

Мероприятие организовано частной компанией. Причины произошедшего будут тщательно расследованы.

Спасательная операция в Хибинах завершена. Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь», — написал Чибис в своём телеграм-канале.