Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Кировске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек во время ультрамарафона

В Кировске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек во время ультрамарафона
Аудио-версия:
Комментарии

Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту смерти двух человек во время ультрамарафона в трейле «Хибины».

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований, то есть по признакам преступления.

Установлено, что в утреннее время 6 июля 2025 года в ходе массового спортивного мероприятия – трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске погибли двое участников мероприятия — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.

На месте происшествия работают следователи следственного управления, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщила пресс-служба СК в телеграм-канале.

Материалы по теме
Два человека погибли во время ультрамарафона в Мурманской области
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android