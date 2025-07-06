В Кировске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек во время ультрамарафона

Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту смерти двух человек во время ультрамарафона в трейле «Хибины».
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований, то есть по признакам преступления.
Установлено, что в утреннее время 6 июля 2025 года в ходе массового спортивного мероприятия – трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске погибли двое участников мероприятия — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.
На месте происшествия работают следователи следственного управления, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщила пресс-служба СК в телеграм-канале.