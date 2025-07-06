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Эвенепула раскритиковали за то, что он оттолкнул ребёнка на «Тур де Франс». Он объяснился

Эвенепула раскритиковали за то, что он оттолкнул ребёнка на «Тур де Франс». Он объяснился
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Двукратный олимпийский чемпион бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул отреагировал на критику в соцсетях по поводу своего поведения после первого этапа «Тур де Франс» — 2025. В сетях распространилось видео, на котором Эвенепул отталкивает ребёнка, который хотел взять у него автограф.

«Для всех, кто говорит или пишет: я дал этому парню и ещё 20 автограф или сделал селфи после того, как немного отошёл и принял душ. Я никогда не оставлю маленьких детей ждать на ветру. Спасибо, СМИ, что показываете только негатив», — написал Эвенепул на личной странице в соцсетях.

В 2025 году «Тур де Франс» проходит с 5 по 27 июля.

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