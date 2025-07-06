Синхронистка Коссова рассказала, как проходит подготовка к ЧМ-2025 в Сингапуре

Российская синхронистка Екатерина Коссова раскрыла детали подготовки команды к чемпионату мира — 2025 в Сингапуре.

«Конечно, чувствуется большая ответственность. Для меня это очень волнительно, но в то же время интересно. Хочется выдать максимально качественный результат.

Сейчас мы приехали на финальные сборы в Бурятию. Хотим заранее сменить часовой пояс и максимально сконцентрироваться на тренировочном процессе. Поэтому, да, на сон влияние есть. Но у нас ещё есть время, чтобы войти в этот особый режим. В принципе, расписание такое же, как и на «Озере Круглое». Отличие только в повышенной интенсивности тренировок.

Чувствуется, что все предельно собраны и настроены на максимально качественную работу. В перерывах между тренировками мы собираемся, смотрим видео, анализируем ошибки. Помогаем друг другу их исправить», — сказала Коссова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.