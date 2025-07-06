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Синхронистка Коссова: тренируемся в среднем по восемь часов в день, бывает и дольше

Синхронистка Коссова: тренируемся в среднем по восемь часов в день, бывает и дольше
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Российская синхронистка Екатерина Коссова рассказала, сколько времени в день посвящает тренировкам, а также чем занимается в выходные.

– Сколько часов в день вы тренируетесь?
– В среднем – по восемь часов в день. Это с перерывами, конечно. Бывает и дольше. По времени особо изменений не было, но поменялась интенсивность. Наверное, тренировки стали более выматывающими и напряжёнными.

– У вас вообще свободное время сейчас есть? Как его проводите?
– Его крайне мало. В основном это сон, массаж, баня. Мой выходной на 90% состоит из сна. Сплю я много (смеётся), — сказала Коссова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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