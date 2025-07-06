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Новый чемпион России по BMX оценил выступления в ветреную погоду

Новый чемпион России по BMX оценил выступления в ветреную погоду
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Чемпион России по BMX-фристайлу Арсений Любишкин оценил выступления в ветреную погоду на чемпионате России, который проходит в Казани.

«Сделал не всё, что планировал, не успевал по времени, закончил попытку секунда в секунду. В принципе, всем доволен, принимаю свои слабые стороны и буду дальше тренироваться. Дело не в том, что тебя сдувает, а в том, сколько ты крутишь по скейт-парку в ветер. Педалирование было очень тяжёлое, надо постоянно крутить педали, а ещё и ветер в лицо дует. Еду на огромных ходах, кручу, но всё равно цепляю, когда не было ветра, было попроще.

Площадка в Казани непростая, уровень Кубка мира, чемпионатов мира. Везде педалирование, везде большие пространства, а внутри конфигурация трека немного другая. Соревнования в зале менее интересные, как по мне, с ветром сложно, но интересно», – передаёт слова Любишкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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