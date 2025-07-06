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Чемпион России по BMX-фристайлу поддержал участника ОИ Ризаева после взорвавшихся шин

Чемпион России по BMX-фристайлу поддержал участника ОИ Ризаева после взорвавшихся шин
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Чемпион России по BMX-фристайлу Арсений Любишкин высказался о неудаче многократного чемпиона страны и участника Олимпийских игр в Токио Ирека Ризаева, у которого лопнули оба колеса во время решающего заезда финала.

«Я мог добавить несколько трюков второй попыткой, чуть переиграть ситуацию с тем, что я не успел в конце первой, но банально не хватило уже сил. За попытками соперников обычно не смотрю, не слежу. Вернее, стараюсь не смотреть. Полностью в себе и только там, смотрю на себя.

Взорвавшиеся шины у Ризаева? У Ирека случилась неудача, но это спорт. Хочется его поддержать, конечно, но всегда есть победители и есть проигравшие, я мог оказаться на его же месте, у меня также могли взорваться колёса, но просто сегодня мне сопутствовала удача», – передаёт слова Любишкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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