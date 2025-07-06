Матье ван дер Пул выиграл второй этап «Тур де Франс» — 2025, Власов — 113-й

Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул выиграл второй этап главной многодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию длиной в 209,1 км он преодолел за 4 часа 45 минут и 41 секунду.

Вторым стал трёхкратный чемпион «Тур де Франс» словенский велогонщик Тадей Погачар. Тройку сильнейших замкнул датчанин Йонас Вингегор. Россиянин Александр Власов занял 113-е место.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Общий зачёт (после второго этапа):

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 8:38.42.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) — отставание 0,04.

3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) +0,06.

4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) +0,10.

5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike).

6. Энрик Мас (Испания, Movistar Team).

7. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) +0,31.

8. Джозеф Блэкмор (Великобритания, Israel – Premier Tech) +0,41.

9. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility).

10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)…

116. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +9,05.