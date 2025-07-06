Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

У команды Cofidis на «Тур де Франс» украли 11 велосипедов стоимостью € 13 000 каждый

У команды Cofidis на «Тур де Франс» украли 11 велосипедов стоимостью € 13 000 каждый
Комментарии

Во время многодневки «Тур де Франс» — 2025 из грузовика команды Cofidis украли 11 велосипедов стоимостью € 13 000 каждый. Грузовик был припаркован в 150 метрах от отеля команды. Об этом сообщает L’Equipe.

Чтобы команда смогла принять участие во втором этапе «Тур де Франс», гонщикам выдали велосипеды на замену. 5 из 11 велосипедов были найдены в воскресенье вечером в лесу, примыкавшем к отелю.

Отметим, что в прошлом году велосипеды украли у команды TotalEnergies. Тогда также было украдено 11 велосипедов.

«Тур де Франс», одна из трёх главных многодневных шоссейных велогонок, проходит с 5 по 27 июля.

Материалы по теме
Матье ван дер Пул выиграл второй этап «Тур де Франс» — 2025, Власов — 113-й
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android