У команды Cofidis на «Тур де Франс» украли 11 велосипедов стоимостью € 13 000 каждый

Во время многодневки «Тур де Франс» — 2025 из грузовика команды Cofidis украли 11 велосипедов стоимостью € 13 000 каждый. Грузовик был припаркован в 150 метрах от отеля команды. Об этом сообщает L’Equipe.

Чтобы команда смогла принять участие во втором этапе «Тур де Франс», гонщикам выдали велосипеды на замену. 5 из 11 велосипедов были найдены в воскресенье вечером в лесу, примыкавшем к отелю.

Отметим, что в прошлом году велосипеды украли у команды TotalEnergies. Тогда также было украдено 11 велосипедов.

«Тур де Франс», одна из трёх главных многодневных шоссейных велогонок, проходит с 5 по 27 июля.