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«Сложнее, чем я думал». Матье ван дер Пул — о победе на втором этапе «Тур де Франс» — 2025

«Сложнее, чем я думал». Матье ван дер Пул — о победе на втором этапе «Тур де Франс» — 2025
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Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул прокомментировал победу на втором этапе главной многодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию длиной в 209,1 км он преодолел за 4 часа 45 минут и 41 секунду.

«Финальная часть была очень сложной, сложнее, чем я думал. Был по-настоящему мотивирован, потому что прошло четыре года с тех пор, как выиграл свой первый этап «Тур де Франс», так что пришло время выиграть второй. Конечно, люди считают меня фаворитом, но, если вы посмотрите на гонщиков, которые были впереди на подъёмах, думаю, что я действительно хорошо поработал, чтобы быть там», — приводит слова ван дер Пула The Guardian.

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