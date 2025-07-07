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Чикунова — о пропуске Олимпиады в Париже: не вижу смысла грустить из-за своих решений

Чикунова — о пропуске Олимпиады в Париже: не вижу смысла грустить из-за своих решений
Евгения Чикунова
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Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась по поводу отсутствия на Олимпиаде-2024 в Париже. Она поделилась, грустит ли о пропуске главного старта четырёхлетия.

– С какими эмоциями смотрели на международные старты в период изоляции российских спортсменов? В частности на Олимпиаду в Париже?
– А я и не смотрела. Почти не смотрела никакие трансляции, в принципе не смотрю их обычно, слежу и смотрю только протоколы, итоги. Что поделать… От меня в этой ситуации ничего практически не зависело тогда, я не могла на это повлиять.

– Мыслей, что стоило как-то всё переиграть и поехать в Париж, не было?
– Нет, отнюдь. В этом и прелесть того, что время не останавливается. Я не вижу в принципе смысла оборачиваться назад и грустить из-за каких-то своих решений. Потому что смотрю только вперёд. Для меня важно будущее, а не прошлое, — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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