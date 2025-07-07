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Евгения Чикунова поделилась впечатлениями от выступления в финале Кубка России

Евгения Чикунова поделилась впечатлениями от выступления в финале Кубка России
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Рекордсменка мира Евгения Чикунова высказалась об участии в финале Кубка России по плаванию. На дистанции 100 м брассом она одержала победу со временем 1.06,58.

– С каким настроением вы покидали Казань после финала Кубка России?
– Результаты рабочие. Готовилась к Кубку плодотворно, очень много работала и не загадывала результат, но при этом итоги меня радуют. Время хорошее, особенно если учитывать, что плавала под нагрузкой, не снижалась, были и причины… Учитывая обстоятельства, пока что всё идёт хорошо.

– Насколько удобно в тренировочные планы перед чемпионатом мира в Сингапуре ложился финал Кубка России? Не было мысли сняться с соревнований? Колесников и Лифинцев, к примеру, не приехали.
– Климент и Мирон плывут на другом старте. Мыслей сниматься не было, с удовольствием приехала простартоваться, рада была хотя бы на время вылезти из тренировочной рутины. Всё-таки я очень люблю соревнования, для меня это каждый раз как праздник, поэтому с удовольствием всегда приезжаю в свою любимую Казань и стартую здесь. Город уже стал практически родным, — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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