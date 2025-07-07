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«Не думаю ни о какой медали». Чикунова поделилась своими ожиданиями от ЧМ-2025

«Не думаю ни о какой медали». Чикунова поделилась своими ожиданиями от ЧМ-2025
Евгения Чикунова
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Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, какие чувства испытывает накануне чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре.

– Все, кто разбирается в плавании, понимают, что вы сильнейшая брассистка мира последних лет. При этом у вас до сих пор нет серьёзных титулов, кроме рекорда мира. Не давит в этом плане Сингапур? Где вроде бы нужно доказать свой статус делом?
– Нет, никак не давит. Я стараюсь обо всём этом не думать и не накручивать себя. Поеду с пониманием, на что я могу рассчитывать и что нужно просто сделать своё дело. Хорошо сделать свою работу, показать себя. Выдать максимум, на который буду способна в этот день. На этом всё. Буду стараться, а там уже как выйдет. Для меня самое главное – чтобы я сама понимала, что выдала всё, что на большее рассчитывать не могла.

– Давайте честно, расчёт только на золото?
– Я бы так не сказала. Я в принципе не думаю сейчас ни о какой медали, не думаю о том, какое время я бы хотела показать в Сингапуре. Ни о чём этом не думаю, не загадываю заранее. Потому что чревато.

– Какую дистанцию видите для себя сейчас приоритетной?
– 200 м. Это моя основная дистанция, ключевой расчёт именно на неё, — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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