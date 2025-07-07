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Евгения Чикунова назвала свою главную соперницу на ЧМ-2025 в Сингапуре

Евгения Чикунова назвала свою главную соперницу на ЧМ-2025 в Сингапуре
Евгения Чикунова
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Российская пловчиха Евгения Чикунова перечислила имена своих соперниц на предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Соревнования пройдут с 11 июля по 3 августа.

– Думаете о возможных соперницах в Сингапуре?
– Видела время, понимаю, что многие хорошо готовы. Появляются и новые фамилии, которые прибавляют в скорости. Тем интереснее будет смотреть за этим всем. Если говорить про конкретных людей, то, конечно, это Кейт Дугласс, ещё одна американка Алекс Уолш и британка Анагард Эванс. Соперниц много, хороших спортсменок много, поэтому конкуренция на чемпионате мира ожидается крайне серьёзная.

– Хорошо, а если всё-таки выделить кого-то конкретно? Кто главная соперница?
– Американка Кейт Дугласс. Мне кажется, что будет так. Скорее всего, именно она подойдёт к Сингапуру в лучшей форме, предварительно это так выглядит, но большие старты часто приносят большие сюрпризы. Возможно всё, — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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