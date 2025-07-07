Чикунова: нет смысла сравнивать мой результат со временем олимпийской чемпионки

Рекордсменка мира российская пловчиха Евгения Чикунова негативно отреагировала на сравнения её времени с результатами олимпийских чемпионок Парижа. Она пропускала Игры-2024.

– Как вы относились к сравнениям ваших секунд на Кубке России в Екатеринбурге с секундами чемпионов Парижа?

– Конечно, всем очевидно, что хоть у нас и объективный вид спорта, есть секундомер, время, всё это можно измерить в единой плоскости, это не баллы выставлять и тому подобное… Но в любом случае важно понимать, что это, во-первых, разный уровень соревнований и уровень давления, а во-вторых, другая конкуренция, другой бассейн, вода… Очень много факторов, исходя из которых складываются тот или иной заплыв, итоговое время, всё это может отложиться и повлиять на результат. Поэтому так напрямую сравнивать в подобном ключе как минимум неточно. Но таковы были правила игры, не я их выбирала. Был установлен регламент, я по нему выиграла. Вот и всё.

– Татьяна Смит – объективно олимпийская чемпионка Парижа-2024?

– Конечно, а почему нет?

– Если сравнивать секунды, то вы в Екатеринбурге были сильнее, вас поэтому и назвали «победителем олимпийской чемпионки».

– Нет, погодите, Таня в любом случае олимпийская чемпионка, и это факт. Это объективно, нет смысла так сравнивать мой результат с её результатом. Я никогда не думала в таком ключе, что точно бы её победила, что вообще было бы, если бы я поехала в Париж, никто не знает. Добралась бы я до Игр вообще или нет. Меня в принципе могли бы и не допустить, — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.