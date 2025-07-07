«Всё было сделано правильно». Чикунова — о непопадании в состав сборной на ЧМ-2019

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала отсутствие в составе сборной России на ЧМ-2019.

– Чемпионат мира в Сингапуре будет для вас первым в карьере – отчасти из-за высокой конкуренции внутри страны. В 2019-м вы могли поехать на главный турнир сезона по спортивному принципу, но остались вне заявки. Как часто вспоминаете эту историю?

– Меня не взяли в Кванджу, что тут и говорить. Вспоминаю нечасто, было и было. В принципе, не расстраивалась по этому поводу, со временем я поняла, что лучшим решением для меня было туда не ехать, а набраться опыта на юниорских стартах. С этой точки зрения всё было сделано правильно, однако сам факт, что я еду на ЧМ только шесть лет спустя после моего первого отбора, – удивительный.

– Вы рекордсменка мира, уже много лет в спорте высших достижений, при этом ЧМ в Сингапуре – первый в вашей карьере. Сюрреализм?

– С какой-то точки зрения — да, история удивительная. Но всё-таки мне всего лишь 20 лет, поэтому я искренне верю, что у меня всё впереди. Главные старты и главные победы в карьере – тоже, — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.