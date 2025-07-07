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Евгения Чикунова объяснила, почему не смогла завоевать медаль на Олимпиаде-2020

Евгения Чикунова объяснила, почему не смогла завоевать медаль на Олимпиаде-2020
Евгения Чикунова
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Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась по поводу выступления на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Она не смогла попасть в тройку призёров, дважды став четвёртой на дистанциях 100 и 200 м брассом.

«Тяжело вспоминать Олимпиаду в Токио, потому что результаты для меня 16-летней были действительно неплохие, очень быстрые секунды. Даже в оценках мирового плавания я плыла быстро, особенно с учётом возраста. Не повезло, не получилось заполучить хотя бы бронзу, очень ждала медаль. Конечно, во всём виню только себя, касание…

Опыта тогда и правда где-то не хватило, коснулась не очень удачно, не доработала финиш. При этом я всё равно всегда с теплотой в душе вспоминаю Токио, потому что это и правда был для меня жизненный перелом, Олимпиада стала толчком к моей уверенности в себе, очень помогла мне в дальнейшем, я поняла, что такое большие международные старты. Как и лига ISL – это был важный для меня опыт. Научилась справляться с эмоциями, верить в себя», — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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