Евгения Чикунова: переболеть коронавирусом — это вообще не шутка

Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась по поводу болезни перед ЧМ-2024 в Будапеште. Она рассказала, как последствия заболевания повлияли на её выступления.

– Перед Будапештом вы серьёзно заболели, и это сказалось на результате. Каким было ваше эмоциональное состояние до и после турнира? Расстроились из-за результатов? Многие рассчитывали на победу…

– Не знаю, если честно, кто там на что рассчитывал за меня. Я прекрасно понимала, в каком я состоянии, и ехала, чтобы хотя бы побороться за медаль. Хоть какую-то. Переболеть коронавирусом – это вообще не шутка, я выпала в сумме осенью почти на месяц… Так что летела с мыслью, что медаль – это в любом случае будет огромный успех. У меня это получилось, взяла серебро. И лучше исхода быть не могло.

– Мыслей сниматься из-за проблем со здоровьем не было?

– Нет, я в любом случае хотела побороться. Видела, что нам идут навстречу со стороны международной федерации, хотелось попробовать вновь, что такое международный старт. Я летела в Будапешт, уже думая про Сингапур, понимала, что, раз пошло потепление, значит, могут допустить и до ЧМ в Сингапуре. И мне не хотелось, чтобы Сингапур стал с ходу первым международным стартом для меня за долгое время. Хотелось вспомнить эти ощущения, чуть-чуть набраться опыта в Будапеште, — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.