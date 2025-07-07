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Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв стали мужем и женой

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв стали мужем и женой
Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв
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Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион Сочи-2014 фигурист Дмитрий Соловьёв заключили брак. О радостном событии в социальных сетях сообщила гимнастка, которая поделилась фотографиями.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв

Фото: из личного архива Дины Авериной

Фото: из личного архива Дины Авериной

Сегодня, 7 июля, у пары состоялась свадьба, о которой было объявлено в конце апреля этого года. Ранее фигурист Дмитрий Соловьёв сообщил, что известная гимнастка Дина Аверина возьмёт его фамилию после свадьбы.

35-летний Соловьёв также является бронзовым призёром чемпионата мира — 2013. 26-летняя Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

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