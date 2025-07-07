Обладатель зелёной майки досрочно завершил «Тур де Франс» — 2025 из-за падения

Бельгийский велогонщик Яспер Филипсен, представляющий команду «Alpecin-Deceuninck», досрочно завершил выступление на престижной многодневке «Тур де Франс» — 2025.

Это произошло по ходу третьего этапа многодневки (Валансьен — Дюнкерк, 178,3 км). Во время розыгрыша промежуточного спринта за 60 км до финиша 27-летний Филипсен столкнулся с гонщиком Cofidis Брианом Кокаром, упал и не смог продолжать гонку. Падение явно вышло болезненным, у Филипсена порвался комбинезон, на спине была заметна кровь.

Фото: Okko

Нельзя не отметить, что Филипсен выиграл первый этап «Тур де Франс» — 2025, за счёт чего лидировал в очковой классификации, то есть был действующим обладателем зелёной майки спринтера. На момент написания новости, по итогам промежуточного спринта зелёная майка перешла Биниаму Гирмаю.